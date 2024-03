Catania – Tenta di rubare degli infissi dall’ex ospedale Vittorio Emanuele. Denunciato 32enne

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato voluta dal Questore di Catania, per il contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.

Nel pomeriggio dello scorso 28 febbraio, personale del Commissariato di P.S. “San Cristoforo” a seguito di segnalazione al numero unico emergenze circa la presenza di una persona sospetta presso l’ex struttura ospedaliera “Vittorio Emanuele”, situata nel capoluogo etneo in via Plebiscito, ha colto in flagranza di reato un soggetto nell’atto di asportare alcuni infissi dalla predetta struttura pubblica, alcuni dei quali già deposti in terra.

L’uomo, identificato per un 32enne paternese, soggetto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.