Capo d’Orlando, il 7 marzo alla biblioteca comunale la presentazione del libro “La violenza in un click” sul fenomeno del revenge porn

“La Violenza in un click” (FrancoAngeli), il libro scritto dalla professoressa Carmela Mento, Associato di Psicologia Clinica (Dipartimento Biomorf) e dal professor Francesco Pira, Associato di Sociologia (Dipartimento Dicam) dell’Università di Messina, sarà presentato giovedì 7 marzo 2023 alle 18,15 presso la Biblioteca Comunale di Capo d’Orlando.

Il libro dedicato al fenomeno, purtroppo frequente, della diffusione online non consensuale di immagini e video intimi, detto anche pornovendetta o revenge pornography, originato da alterate relazioni di coppia, che trova oggi ampio margine in rete, dove queste immagini viaggeranno senza la possibilità di essere eliminate. Queste dinamiche conducono a forti disagi emotivi nella vita di chi ne è vittima e non sono rari i fenomeni di sofferenza mentale che presentano alto rischio suicidario.

I due autori del volume converseranno con il sociologo dottor Giuseppe Sapone, con la Presidente dell’Associazione Recitando e Parlando, dottoressa Francesca Pietropaolo e con il Responsabile della Biblioteca, dottor Carlo Sapone. A moderare i lavori sarà la giornalista Valentina De Caro.

“Ci siamo soffermati – hanno spiegato gli autori i professori Carmela Mento e Francesco Pira – sulle vie da cui originano questi fenomeni in un’ottica informativa e preventiva che passa da una lettura sociologica del fenomeno di comunicazione social online, agli aspetti psicologici delle dinamiche relazionali e dell’intimità di coppia, fino ai risvolti giuridici e forensi. L’obiettivo – concludono – è quello di consentire al lettore di riuscire a riconoscere modelli e atteggiamenti disfunzionali e prevenire dinamiche altamente lesive dell’immagine, della moralità e dell’intimità delle persone”.