Acquedolci, finisce col motorino fuori strada. 15enne ferito

Un incidente stradale autonomo é avvenuto intorno all’1.30 di ieri notte sulla S.S. 113, all’ingresso Est del comune di Acquedolci.

Per cause in corso di accertamento un 15enne, mentre viaggiava in direzione Palermo a bordo del proprio motocliclo, sarebbe uscito di strada, finendo in un terreno sottostante la carreggiata. Il ragazzo, che avrebbe riportato seri traumi ed una frattura, é stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale a Sant’Agata di Militello, dove a quanto pare é stato sottoposto ad intervento chirurgico. Fortunatamente sembrerebbe essere fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Santo Stefaco di Camastra per i rilievi.