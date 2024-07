Rocca di Capri Leone – Dall’1 al 4 agosto al via la II edizione del Sicily Food Festival

Torna a Rocca di Capri Leone l’attesissima 2a edizione del Sicily Food Festival.

Dall’1 al 4 agosto, non perdete l’occasione di gustare le eccellenze siciliane, divertirvi con l’intrattenimento esilarante dei Soldi Spicci, Antonio Balistreri, Stefano Piazza, e scatenarvi al ritmo della musica de La Soluzione, della Kilimangiaro Band, dei Cugini di Campagna e Dargen D’Amico, che per l’occasione ci farà ballare con la tappa del suo tour in giro per l’Italia.

Appuntamento in Piazza Gepy Faranda, per vivere quattro giorni di puro divertimento e gusto.