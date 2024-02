Barcellona Pozzo di Gotto: Il giovane Giuseppe Genovese convocato nella rappresentativa regionale U17

Grande soddisfazione in casa Academy Barcellona per la convocazione del giovane Giuseppe Genovese, classe 2008, nella Rappresentativa Regionale U17 in preparazione al torneo delle regioni.

Il giovane barcellonese si dovrà presentare domenica 25 febbraio alle ore 14:30 presso il campo polivalente Don Pino Puglisi ad Agira (En).

Giuseppe Genovese sta attraversando un buon periodo di forma facendosi notare sia nel campionato “Allievi regionali d’elitè” che in quello U17 di calcio a cinque dove ha realizzato 31 reti in 7 partite grazie alla sua tecnica e personalità, doti che stanno migliorando di partita in partita.

Molto soddisfatti i mister che lo stanno allenando; Giunta Sebastiano e Salvatore Mandanici per il calcio a 5 e Giuseppe Monforte, Vincenzo Livoti e Pippo Calabrese per il calcio a 11.

L’attacante del longano ha mosso i primi passi nell’Orsa Barcellona-Promosport allenato dai mister Pippo Gitto e Francesco Nastasi e con la categoria pulcini contribuendo alla qualificazione del Pulcino d’Oro giocato a Levico Terme.

All’età di 12 anni firma per l’Academy Barcellona dove disputa il campionato esordienti con i mister Franco Maggio e Pietro Genovese.

Nel maggio del 2022 è stato convocato nella rappresentativa regionale giovanissimi per giocare la fase interregionale del torneo centro federale territoriale della Sicilia e Calabria.