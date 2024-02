A Messina si è insediato il nuovo Questore Annino Gargano

Rispetto delle regole, interventi sul territorio, maggiore presenza nelle scuole per stare più vicini ai cittadini, sono questi i propositi che il nuovo Questore di Messina Annino Gargano ha dichiarato stamani all’incontro tenuto con la stampa.

Grande esperienza al comando della squadra mobile, Questore a Vibo Valenzia, Brindisi, Genova, Annone ha un curriculum di tutto rispetto alle dipendenze della Polizia di Stato. Il disagio giovanile sarà uno dei problemi che desidera affrontare con priorità proprio perché convinto, che la prevenzione sia lo strumento più efficace per evitare conseguenze future più pericolose dal punto di vista legale. Annone ha dichiarato che, in casi particolari, farà riferimento al Daspo Willy proprio per evitare l’accesso ai locali e agli esercizi pubblici, a persone che hanno compiuto reati o che sono stati denunciate.

Altro elemento importante che il Questore Gargano ha evidenziato, è quello dell’età media elevata del personale della Polizia di Stato per cui, sarebbe importante pensare su come intervenire, naturalmente a livello ministeriale, per poter avviare il necessario turnover. La divisa deve rappresentare elemento di sicurezza e tranquillità per la cittadinanza che ha bisogno di sentire la presenza dello Stato come elemento di garanzia e non solo deterrente per prevenire reati.