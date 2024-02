Milazzo: Coinvolgente corso motivazionale di alta formazione

Consigli, video, esercizi di mobilità e stabilità, pose fotografiche e tanta pratica sono state le linee guida del corso di alta formazione tenutosi nel salone dei congressi dell’AIPD Milazzo che ha visto protagonista il fashion coach Alfredo Bruno della MisSposi Academy Italia, sodalizio calabrese che si occupa della valorizzazione di giovani ed aspiranti modelle.

Una full immersion coinvolgente e dinamica organizzata da Nuccia Sottile responsabile per la Sicilia Orientale del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia che in questi mesi sta organizzando vari casting e selezioni per ragazze dai 14 ai 29 anni.

Il corso di 2° livello ha visto la partecipazione di otto ragazze provenienti da varie zone della Sicilia Orientale, dalla Calabria e una anche dalla Germania.

Dopo la dimostrazione pratica finale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e per l’occasione un riconoscimento a Giuseppe Stramandino, ragazzo speciale, che per i suoi 40 anni ha voluto far scrivere i suoi pensieri in un libretto che è stato donato al Fashion Coach e al suo staff.

Adesso si lavorerà per il master finale che coinvolgerà tante ragazze provenienti da tutta Italia per un finale ricco di momenti e di sorprese.