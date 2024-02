Acquedolci, auto in fiamme in pieno centro. Intervenuti i Vigili del Fuoco

Qualche minuto di apprensione questa sera ad Acquedolci, dove un’auto ha preso fuoco intorno alle 20:30 sulla via Nazionale (SS 113), in pieno centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e i carabinieri della locale stazione, che si trova a pochi passi dal punto in cui era ferma la vettura. Fortunatamente non ci sono feriti. Il traffico veicolare é stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di spegnimento.

Da accertare le cause che hanno determinato lo sprigionarsi delle fiamme, ma dalle prime informazioni pare possa trattarsi di un cortocircuito.