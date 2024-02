Milazzo: Corso di alta formazione e portamento

Si svolgerà domenica nella sede dell’AIPD Milazzo la seconda fase del corso di “Alta formazione, 12 cm sopra i tacchi” organizzato dai responsabili, per la Sicilia orientale, dei concorsi Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids.

Al corso possono partecipare ragazze e ragazzi dai 10 anni in su e per tutte le informazioni basta chiamare Nuccia Sottile al 339 8254709.

Il corso è finalizzato alla conoscenza di se stessi e del proprio corpo attraverso semplici esercizi di postura e di equilibrio per poi arrivare all’andatura sul tacco.

Corso ideale per i futuri sposi e per tutti coloro che non credono nelle proprie potenzialità da sfruttare nella vita quotidiana, dal lavoro al rapporto con gli amici e familiari.

Il percorso formativo prevede inoltre conoscenza della passerella, studio della Musica, Coreografia, Make-Up, dizione e Bon Ton.

Il formatore sarà il calabrese fashion coach Alfredo Bruno, mentre Giovanni Lombardo sarà il fotografo ufficiale.

Sarà una giornata ricca di momenti emozionanti che valorizzerà i partecipanti.