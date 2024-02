Caronte & Tourist presenta: “Navigo per te!” Dialogo sempre aperto con i viaggiatori

Viaggiare sui mezzi di Caronte & Tourist sarà più semplice: questa la dichiarazione di Pietro Franza in occasione della presentazione del servizio “Navigo per te”, iniziativa avviata nel 2022.

Scaricando l’apposita App, “i viaggiatori potranno accedere a tutti i servizi messi a disposizione dal gruppo Caronte & Tourist, comprese le agevolazioni previste dalle aziende partner convenzionate per questo apposito servizio”. Tiziano Minuti ha comunicato che “si è arrivati a questa iniziativa dopo un lungo dialogo con i viaggiatori che hanno accettato di rispondere ad un apposito questionario predisposto proprio per capire quali fossero i loro bisogni e le loro esigenze”.

Caronte & Tourist, ha aggiunto Pietro Franza “desidera premiare tutti i viaggiatori che, giornalmente utilizzano i mezzi del gruppo; al tempo stesso, si è cercato di incrementare il rapporto di collaborazione con aziende ed attività commerciali che operano nel territorio siciliano e calabrese”.

Un ponte ideale per valorizzare tutti coloro che hanno scommesso di investire ricambiando la fiducia dei propri clienti. Aderendo al servizio “Navigo per te”, si potranno accumulare sconti e benefit legati anche alla frequenza con la quale si utilizzano i mezzi di Caronte & Tourist ma, le agevolazioni si estendono anche per i viaggiatori occasionali. Particolare attenzione è stata riservata a coloro che hanno un reddito ISEE pari o inferiore a 5 mila euro. “Navigo Per Te” prevede tre differenti livelli di fidelizzazione: Base, Oro e Platino ed ancora, bonus di benvenuto e di compleanno.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore Massimo Finocchiaro in rappresentanza del Sindaco Federico Basile, l’AD di Caronte & Tourist Pietro Franza, il responsabile della Comunicazione e delle Risorse Umane Tiziano Minuti e i responsabili del Commerciale Giuseppe Marchetta (Commerciale) e del Marketing Sara Milia. Per accedere ai servizi di “Navigo Per Te” è possibile consultare il sito dedicato carontetourist.it/navigo-per-te.