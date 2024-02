Nel confronto dei soci ambasciatori di Sud chiama Nord che si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto con la presenza della deputazione regionale del partito e del leader Cateno de Luca, la consigliera comunale Melangela Scolaro ha sottolineato le problematiche della città del Longano e in particolar modo il problema Ospedale Cutroni Zodda e la continua chiusura del ponte Mela e in questo periodo anche della bretella che collega via mare Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.