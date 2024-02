Sant’Angelo di Brolo – Condannato per bancarotta fraudolenta: arrestato 52enne

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo di Brolo, in esecuzione dell’ordine per la espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Patti, hanno arrestato un 52enne originario del luogo, condannato ad anni 4 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, continuata e in concorso, commesso nel settembre 2010 in Patti.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, per la stessa durata, vagliata e disposta dal Tribunale di Patti, sulla scorta della sentenza della medesima Autorità Giudiziaria del gennaio 2021, confermata dalla Corte d’Appello di Messina e divenuta irrevocabile nel luglio 2023.

Pertanto, i militari della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo di Brolo, ricevuto l’ordine di esecuzione e avuta la presenza dell’uomo, hanno provveduto a notificargli il provvedimento restrittivo, arrestandolo. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.