Terme Vigliatore – Tragedia in un cantiere, operaio 40enne muore folgorato

Ancora un morto sul lavoro in provincia di Messina. Questa mattina un uomo di 40 anni, di origini straniere, ha perso la vita tragicamente a Terme Vigliatore in contrada Sena, lungo il torrente di Mazzarrà Sant’Andrea. La vittima, il cui nome è ancora sconosciuto, era presumibilmente impegnata nei lavori in corso presso un cantiere.

Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi per determinare se l’incidente sia stato causato da negligenza, problemi tecnici o altre eventualità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.