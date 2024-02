Santo Stefano di Camastra: presenza doppia alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

L’associazione “Le strade della ceramica Siciliana” e il Lieco Artistico Regionale Ciro Esposito. Presenza doppia per Santo Stefano di Camastra alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, inaugurata sabato 3 febbraio.

Una tre giorni cruciale per sponsorizzare l’offerta turistica esperenziale legata alla ceramica, alla sua storia e alle tradizioni ad essa legate, con il progetto proposto alle 6 città d’arte ceramica siciliane dell’associazione che fruisce, attraverso il padiglione della regione siciliana, della più prestigiosa vetrina europea per buyers turistici e agenti di viaggio, a caccia di nuove proposte e si fa toccare con mano grazie ai laboratori in loco di manipolazione dell’argilla, realizzati da studenti ed insegnanti del Liceo stefanese, con l’uso del tornio e la decorazione pittorica dei manufatti.