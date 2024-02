Milazzo – 22enne fermato ai caselli con 20g di cocaina, arrestato

Questa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile dellaCompagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, predisposto nei pressi dell’uscita autostradale di Milazzo, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un’autovettura appena uscita dal casello. A bordo del mezzo fermato viaggiava il 22enne che, sottoposto ad un controllo di polizia ed alla contestuale perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri in carta stagnola, contenenti complessivamente oltre 20 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata dai militari dell’Arma e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il giovane è stato invece condotto in caserma in stato di arresto e, ultimate le formalità di rito, ristretto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.