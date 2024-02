Tutto pronto per il Gran Carnevale Sinagrese 2024

Appuntamento domenica 4 febbraio 2024 a partire dalle ore 15.30 con “U Carnevale du Zu Turi” organizzato in collaborazione con l’associazione, volontari e amici della famiglia Mosé.

Ore 15.30 appuntamento in P.zza Castello con la Sfilata dei Supereroi.

Dalle 16.00 in P.zza San Teodoro giochi, risate e avventure attenderanno i più piccoli. A seguire dalle 17.00 “Pazza Piazza in Festa”, musica, danze e allegria in compagnia di “Antonio e Giovanni”.

Alle ore 18.00 “Piovono Polpette”, degustazione di polpette fritte in tributo alla tradizione che tiene vivo “U Carnevale du Zu Turi”.