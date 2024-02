Barcellona Pozzo di Gotto: intervento dei vigili del fuoco per un incendio in via Caduti di Nassiriya

Ieri, poco prima delle ore 19.00, i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Barcellona Pozzo di Gotto, con autopompa serbatoio (APS), pick-up e modulo antincendio, per estinguere un incendio che si è sviluppato all’interno di una abitazione sita in via Caduti di Nassiriya, al primo piano.

A supporto della squadra di Milazzo si è reso necessario inviare dalla sede centrale una autobotte pompa (ABP) e l’autoscala (AS). All’arrivo sul posto le squadre hanno fatto evacuare l’edificio ed in particolare una signora anziana al terzo piano che non si era accorta di nulla. La cause sono in fase di accertamento.

Dopo le operazioni di minuto spegnimento, smassamento, bonifica e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 22.15. Sul posto i carabinieri per le attività di competenza.

Sempre ieri, ma nel primo pomeriggio, l’elicottero Drago 142 è intervenuto nel territorio di Mongiuffi Melia per soccorrere un uomo che, inerpicatosi in sentiero impervio, aveva perso l’orientamento. La zona risultava orograficamente difficile da permettere un atterraggio, quindi, dopo aver individuato la persona, gli elisoccorritori si sono calati col verricello e, una volta raggiunto, l’uomo è stato portato a bordo dell’aeromobile. Qui sotto il video dell’operazione di soccorso.