Patti: petizione per eseguire i lavori al cimitero della frazione Scala, se questo è un cimitero….

Alcuni loculi sono puntellati e a rischio crollo in una situazione generale del cimitero della frazione Scala di Patti, che non ha bisogno di commenti, basta guardare le foto. Per questo motivo oltre cento cittadini delle frazioni pattesi di Scala, Locanda e Tindari hanno scritto al sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, perchè si disponga un intervento immediato.

Questa mattina, dopo comunicazioni verbali e sopralluoghi, funzionali alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dei nuovi loculi per un importo di 100 mila euro, la petizione, inviata anche al vice sindaco Eliana Raffa, al presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi, al responsabile dell’ufficio tecnico ingegnere Tindaro Pino Scaffidi e per conoscenza anche all’assessore Giovanni Di Santo, è stata protocollata al comune di Patti.

Nella missiva è scritto che nel 2022 sono stati eseguiti lavori di somma urgenza per la costruzione del muro di contenimento del cimitero retrostante i loculi nella parte sud est del sito, finanziati dal Genio Civile di Messina; furono eseguiti per l’emergenza e con tempestività perchè i loculi, per il cedimento del terreno causato dalle piogge, avevano subito un’inclinazione verso la parte interna del cimitero, comportando un rischio di imminente crollo, costituendo un reale pericolo per l’incolumità degli utenti del cimitero.

I loculi furono temporaneamente puntellati dalla ditta che aveva eseguito i lavori e dopo oltre un anno dall’ultimazione, la situazione è rimasta immutata. Seguirono numerose comunicazioni verbali e poi i sopralluoghi di alcuni abitanti della frazione Scala con gli organi comunali, che avevano promesso un intervento per procedere all’immediata estumulazione dei defunti e da li eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione dei nuovi loculi.

Visto che la situazione è rimasta ancora immutata, i titolari della petizione hanno chiesto al comune di Patti di predisporre un intervento immediato, per scongiurare incidenti che si potrebbero verificare anche a causa del pessimo stato generale in cui versa il cimitero.