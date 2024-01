Scaletta Zanclea, incendio in un’abitazione. Rogo domato dai vigili del fuoco

E’ scattato intorno alle 15 di oggi l’allarme per un incendio divampato in un’abitazione di Via Roma a Scaletta Zanclea.

Secondo alcune fonti in loco, da confermare, la donna che vi abitava sarebbe stata soccorsa e tratta in salvo da un vicino di casa.

Sul posto sono intervenuti, con la squadra 1A e vari mezzi i vigili del fuoco del Comando di Messina, Messina. Sul posto i caschi rossi si sono avvalsi di un’autopompa serbatoio (APS), autoscala (as), autobotte pompa (ABP) e pick-up con modulo antincendio.

Gli operatori hanno lavorato per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza del sito. A quanto pare i danni sarebbero ingenti. Non si conosce ancora l’origine del rogo. Accertamenti in corso.