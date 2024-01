Barcellona Pozzo di Gotto: Visita pastorale del Vescovo Giovanni Accolla alla chiesa S.Maria della Visitazione di Centineo

Visita pastorale per l’Arcivescovo Giovanni Accolla alla chiesa parrocchiale S.Maria della Visitazione di Centineo, popoloso quartiere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Padre Giovanni Sottile, visibilmente emozionato, attorniato da tantissimi fedeli, ha organizzato una speciale accoglienza e per l’occasione ha relazionato il lavoro fatto nei suoi primi dieci mesi di ministero e gli obbiettivi da raggiungere per una chiesa rivolta ai giovani, alle famiglie e che possa diventare punto di riferimento dell’intera comunità.