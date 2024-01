Barcellona Pozzo di Gotto: all’istituto “Copernico” è stato attivato un nuovo corso quadriennale in informatica e telecomunicazioni

L’istituto tecnico tecnologico statale e liceo scientifico scienze applicate “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto è tra i 176 istituti di istruzione secondaria di secondo grado in tutta Italia ad attivare, dal prossimo anno scolastico, la sperimentazione “4+2”, attivando un corso quadriennale in informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica.

Tale corso, in queste modalità, è l’unico attivo in tutta la provincia di Messina e tra i tre corsi quadriennali di informatica in tutta la regione Sicilia. Per questo nuovo indirizzo saranno partner della scuola l’istituto “Steve Jobs Academy” e il centro studi “Aurora”