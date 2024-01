Patti: le opportunità di studio al liceo “Vittorio Emanuele III°”

Tutti i giorni e anche sabato o domenica mattina, ma su appuntamento, fino al prossimo 10 febbraio, sarà possibile informarsi sulle opportunità di studio che offre il liceo “Vittorio Emanuele III°” di Patti.

Per l’anno scolastico 2024/2025, in aggiunta agli indirizzi di studio già funzionanti – liceo classico, scientifico, linguistico, scientifico-opzione scienze applicate, scienze umane-opzione economico sociale – sono stati autorizzati dall’assessorato regionale altri due nuovi indirizzi: Liceo Made in Italy ed Istituto Professionale servizi culturali e dello spettacolo.