Rally – Obiettivo Coppa Italia 9a Zona per la coppia Ridolfo – Tumeo

Dopo 4 anni di stop e il rientro in gara al rally dei Nebrodi nel 2023 con un 2° posto di classe K10, Nicol Ridolfo affiancato da Antonio Tumeo, programmano l’assalto alla Coppa Italia 9a zona in classe K10 su una performante Peugeot 106 rally gestita dall’Autotecnica Racing.

Il pilota, nativo di Ficarra e residente a Capo d’Orlando dove vive e lavora, era lontano dalle gare da ben quattro anni ed un secondo posto di Classe lo incentiva a tornare nel suo mondo: i Rally.

Grazie all’affidabilità del mezzo e alle doti velocistiche di Ridolfo, l’equipaggio alfiere dalla scuderia Nebrodi Racing di Castell’Umberto sarà al via di tutti gli appuntamenti del campionato siciliano rally.

Ovviamente la gara più attesa sarà la Targa Florio, in programma il prossimo Maggio sulle strade madonite, gara storica e vetrina internazionale, che metterà sotto i riflettori gli equipaggi che scenderanno in pista. Rientrare in gara dopo un lungo stop ed essere competitivi non è certo una cosa da poco conto, Nicol ha ottime doti di guida e affiancato dal suo fedele ed esperto navigatore Antonio Tumeo, sicuramente daranno filo da torcere agli avversari, ci sono tutte le carte in regola per ben figurare e portare a casa ottimi risultati.

L’equipaggio sarà affiancato in questa avventura dalla scuderia Nebrodi Racing, entusiasta e soddisfatto il presidente del sodalizio, Fabrizio Costantino nell’affiancare Nicol e Antonio in questa sfida, dall’Autotecnica Racing di Salpietro, che curerà la gestione della macchina e dalla DRC Sport Management di Cesare Funari che gestirà la comunicazione del Team.