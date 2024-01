Capo d’Orlando – La favola di Pinocchio a scuola, tra pedagogia ed interpretazione artistica – VIDEO

Leggere e intrepretare la favola di Pinocchio in chiave artistica e pedagogica, realizzando disegni ed elaborati artistici che rappresentino la propria personale visione del celeberrimo testo di Carlo Colodi. Questo l’obiettivo per i ragazzi dell’Istituto comprensivo uno di Capo d’Orlando, guidato da Rosaria Addamo, coinvolti in progetto artistico unico ed immersivo, voluto dall’avvocato Nino Sottile Zumbo, che sta curando la mostra del medico e artista barcellonese Francesco De Francesco. L’artista ha infatti rappresentato attraverso 21 illustrazioni la sua personale versione artistica della storia di Pinocchio. La mostra, che vedrà uno spazio dedicato anche ai lavori degli studenti, sarà allestita all’interno dello Spazio LOC di Capo d’Orlando, dal 2 al 24 febbraio prossimi.