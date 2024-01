Tragedia a Messina: trovato morto il 42enne Paolo Mollica Nardo. Era scomparso il 10 gennaio scorso

Si sono purtroppo concluse tragicamente le ricerche di Paolo Mollica Nardo, 42 anni, scomparso lo scorso 10 gennaio a Messina.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nel rione di Contesse, dove era residente. L’ultima volta era stato avvistato, 12 giorni fa, su un bus dell’ATM, dal quale sarebbe sceso lungo la statale 114, in direzione Giampilieri. Poi era sparito nel nulla. Familiari, associazioni locali e forze dell’ordine lo hanno cercato a lungo, battendo tutta la zona sud della Città dello Stretto, anche con l’uso di droni. Della sua scomparsa si è occupata anche la nota trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha creato e messo in rete la sua scheda di ricerca. Nel primo pomeriggio di oggi il drammatico epilogo con la scoperta del cadavere, da parte degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Metropolitana, in un area del litorale, mentre stavano perlustrando la zona. Sul posto sono giunti gli uomini del reparto investigazioni scientifiche.