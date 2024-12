Patti: protesta nel plesso di piazza Stazione, “tregua” fino all’8 gennaio 2025

Venticinque giorni. Questo il tempo in cui, dopo l’allaccio del gas nel plesso di piazza Stazione di Patti, potranno essere effettuati tutti i test, per verificare l’integrità dei riscaldamenti ed il loro funzionamento.

Gli studenti hanno firmato dunque una tregua e hanno deciso, anche su invito della dirigenza e dei genitori, di far rientrare la loro protesta, in attesa dell’8 gennaio del prossimo anno e dunque del rientro dalle vacanze natalizie.

Si è conclusa pertanto l’agitazione iniziata il 12 dicembre scorso quando gli studenti delle otto classi del liceo linguistico e due del liceo delle scienze umane, ospitati presso il plesso di piazza Stazione, hanno deciso di protestare vibratamente. Prima hanno manifestato davanti al plesso con striscioni e manifesti, per dire che, con il freddo di questi giorni e di quello che verrà, non fosse davvero possibile continuare a portare le coperte da casa o utilizzare piccole stufe.

Da li, oltre alla protesta e al corteo, si sono susseguiti i consigli di istituto, incontri che proseguiranno; si potrebbe prevedere, ma al momento è solo un’ipotesi, che, nel caso in cui i riscaldamenti non dovessero funzionare e dunque non dovessero essere ripristinate le migliori condizioni per poter continuare a studiare nelle classi, la protesta potrebbe spostarsi da Patti presso la Città Metropolitana di Messina, ente titolare del plesso scolastico.