Calcio – Le partite in programma nel weekend nel messinese

Sempre più stuzzicante questo Gennaio calcistico, con tante gare allettanti in questo terzo weekend.

Un solo imperativo per l’Acr Messina al Franco Scoglio, domani alle 14, la vittoria contro il Taranto, per dare seguito all’exploit di Caserta.

Trasferte insidiose per le due siciliane nei quartieri alti della quarta serie. Capolista Trapani, nella tana della Vibonese, terza forza del torneo, al d’Alcontres Barone, invece il Siracusa, contro la Nuova Igea Virtus, che deve bloccare l’emorragia di sconfitte, sette consecutive.

Trasferta campana per il Città di Sant’Agata, contro il Real Casalnuovo , tra le altre spicca il derby siciliano dell’Esseneto tra l’Akragas e il Ragusa.

Due trasferte e tre gare interne per le nostre messinesi in Eccellenza Girone B, oggi al De Simone , la Nebros avrà di fronte il Real Siracusa , in chiave Play Off, domani derby esterno per la Messana contro il Rocca Acquedolcese, match quasi da ultima spiaggia per entrambe.

Chiudono il Milazzo in casa col Mazzarrone e la Jonica col Santa Croce.

Promozione B con impegni esterni per le prime quattro, Rosmarino allo Scirea contro la Pro Mende, Gioiosa nel bunker del Valle del Mela, Aquila al Naselli contro la Nuova Azzurra. A completare, oggi apre il Citta di Mistretta all’Ambiente Stadium contro l’Atletico Messina. A chiudere oggi secondo anticipo Santangiolese-Città di Galati e domani Lascari Cefalù-Aluntina e Nuova Rinascita – San Fratello.

Occasione per isolarsi in vetta per il Sinagra nel raggruppamento di Prima Categoria Girone B, Città di Petralia permettendo, e visto il turno di riposo dell’altra capolista Bagheria. Oggi intanto anticipano la Futura in casa col Gangi e l’Orlandina in esterno contro lo Sporting Termini, domani derby nebroideo tra Sfarandina e Nasitana.

Sembra che ci siamo tutti i presupposti per vivere un altro appassionante fine settimana calcistico.

Fabio Todaro