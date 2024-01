Un altro delicato scontro da vincere per restare saldi in testa alla classifica e ricacciare indietro le inseguitrici Viola Reggio Calabria e Virtus Ragusa. La Infodrive Capo d’Orlando, dopo la sofferta vittoria di mercoledì contro il Basket School Messina, torna in campo domani alle 18 sul parquet di Piazza Armerina. Formazione da non sottovalutare: gli ennesi possono contare sull’ex di giornata Marco Laganà.