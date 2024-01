La cantante Kamaliya dopo Magnifica Sicilia Show vola nella classifica pop di Itunes per l’Italia con “Time Out”

La cantante e star ucraina Kamaliya irrompe nella classifica pop di Itunes per l’Italia con “Time Out”. Il brano è attualmente al sesto posto della graduatoria delle scelte d’acquisto e d’ascolto della piattaforma musicale che già di per sé seleziona quanti intendono scegliere i brani da ascoltate. E “Time Out” figura nei vertici dei brani pop acquistati dagli italiani insieme a Annalisa, Angelina Mango, Dua Lipa e tanti altri big della musica. Evento importante per Kamaliya la recente visita in Italia, dove è stata ospite del programma Magnifica Sicilia Show di Vetrina Tv a Messina, dove ha incontrato le comunità connazionali presso l’auditorium di Pace del Mela, evento presentato dal nostro Francesco Anania.