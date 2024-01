Novara di Sicilia: lavori di consolidamento della strada statale 185 “di Sella Mandrazzi”

Iniziano finalmente i lavori sulla strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” che collega Terme Vigliatore a Novara di Sicilia e poi si ridiscende verso la zona jonica.

Dopo gli eventi atmosferici avversi del 3 dicembre 2022, che hanno causato svariate frane, si parte dal km 14+800, dove sono stati avviati i primi lavori urgenti di consolidamento e ripristino del corpo stradale.

“La SS 185, ha spiegato il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo è una via di vitale importanza per i collegamenti fra il versante jonico etneo e il versante tirrenico e questo intervento è cruciale per rendere nuovamente percorribile questa importante arteria, falcidiata dai cedimenti sia verso Novara di Sicilia, quanto verso Francavilla di Sicilia. Più volte nelle competenti sedi avevamo sollecitato l’avvio dei cantieri. Nei prossimi giorni e settimane, si estenderanno i cantieri sulle altre frane per risolvere definitivamente le problematiche lungo tutta la strada. Il nostro impegno ha concluso Lombardo, è batterci affinché venga garantita la sicurezza e la funzionalità di questa arteria fondamentale per la mobilità nella nostra regione. Restiamo vigili e operativi per monitorare da vicino l’evolversi dei lavori e assicurare adesso che i lavori procedano speditamente per la risoluzione definitiva e riaprire nuovamente il traffico.”

Per quel che riguarda i provvedimenti, l’Anas aveva istituito nel territorio di Novara di Sicilia un senso unico alternato con impianto semaforico che dunque limitava il passaggio solo alle auto e e per questo motivo, verificati i ritardi non erano mancate le proteste del sindaco Gino Bertolami e dei commercianti del centro montano e poi il divieto di transito verso il territorio di Francavilla.