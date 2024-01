Capo d’Orlando, cerimonia di saluto per il luogotenente dei carabinieri Innocenzo Guarino che va in quiescenza

Emozionante cerimonia di saluto ieri nell’aula consiliare di Palazzo Europa alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, per il luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Innocenzo Guarino, che dopo 41 anni di servizio, di cui gli ultimi 14 trascorsi alla guida della stazione di Capo d’Orlando, da oggi va in pensione.

Il giusto riconoscimento pubblico per un uomo delle forze dell’ordine e dello Stato, che ha maturato una profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale nebroidei, per i quali si è speso con dedizione ed equilibrio. Originario di Castelvetrano, il luogotenente Guarino si è arruolato nel 1982, prestando servizio in varie stazioni della Calabria e della Sicilia, operando anche nelle ex squadriglie della Calabria, oggi conosciute come “Cacciatori di Calabria” per poi approdare al nucleo operativo della Compagnia di S. Agata di Militello. Negli ultimi 14 anni è stato impegnato a dirigere la Stazione di Capo d’Orlando, dove ha concluso la sua brillante carriera.

Dopo il saluto istituzionale del vice sindaco Aldo Sergio Leggio, gli interventi del presidente del consiglio Cristian Gierotto, dell’assessore Carmelo Galipò, di Sarino Damiano, in rappresentanza dell’Acio e la telefonata in diretta del sindaco Ingrillì, assente per altri impegni, la consegna di una targa ricordo.