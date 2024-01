Alcara Li Fusi, domani l’ultimo saluto a Paolo Zaiti. Cittadina in lutto

Si svolgeranno nel pomeriggio di domani, mercoledì 17 gennaio, i funerali di Paolo Zaiti, il 21enne di Alcara Li Fusi vittima di un tragico incidente stradale avvenuto all’alba dello scorso 11 gennaio sulla SP agricola di contrada Feri. La salma del ragazzo, su cui su disposizione della Procura di Patti è stata eseguita l’autopsia all’Ospedale Papardo di Messina, è stata restituita ai familiari per le esequie, che si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa madre di Maria SS Assunta ad Alcara. Il primo cittadino del piccolo comune nebroideo, Ettore Dottore, ha disposto il lutto cittadino.

Intanto proseguono le indagini, su cause e dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Paolo e sono rimasti feriti altri tre giovani, fortunatamente in modo non grave. I quattro avevano trascorso una serata in campagna, in un fondo di contrada Carbuncolo e, sulla via di ritorno, la jeep di Paolo è finita fuori strada, subito dopo un tornante. Il mezzo avrebbe sbandato, impattando prima verso destra e poi verso sinistra, sulla carreggiata opposta, sfondando il guardrail e finendo in un terrazzamento al di sotto della sede stradale. Un terribile volo, con il mezzo finito tra gli alberi. La Procura di Patti ha aperto un fascicolo sull’accaduto, al fine di chiarire, in particolare, se si tratti di un incidente autonomo o meno.

Nei pressi del punto di impatto, infatti, durante i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, era stato trovato un pezzo di paraurti appartenente ad un altro mezzo, un fuoristrada, rintracciato dai militari dell’Arma, che a quanto pare quella notte viaggiava in direzione opposta alla jeep di Paolo. In corso ci sarebbero accertamenti di natura tecnica per capire se le due auto siano entrate in contatto, senza tuttavia che il conducente dell’altro mezzo si sia accorto dell’accaduto.