Alcara Li Fusi – Approvato progetto per il recupero del centro storico. In arrivo 1.730.000€

L’esecutivo di Alcara Li Fusi, guidato dal sindaco Ettore Dottore, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del recupero architettonico del centro storico. Questa progettazione è stata finanziata dal Ministero dell’Interno, dopo che il dipartimento degli affari interni e territoriali aveva previsto un contributo ai comuni per la spesa di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Il comune montano ha ottenuto per la progettazione oltre 120 mila euro, per un intervento il cui è importo è di 1.730.000,00 euro; il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Giuseppe Liuzzo, rup è l’ingegnere Basilio Sanseverino. L’intervento che è stato inserito al 20° posto del programma triennale delle opere pubbliche approvato l’11 gennaio scorso, prevede la sistemazione stradale – la voce più corposa in riferimento alle opere da realizzare e poi la sistemazione della rete fognaria, delle rete di smaltimento delle acque meteoriche, della rete idrica, della pubblica illuminazione e dell’arredo urbano. Risale poi alla fine del mese di dicembre dello scorso anno l’affidamento per il servizio di progettazione e revisione del piano regolatore generale; lo eseguirà l’architetto Carmelo Lamponi Adamo per poco più di 20 mila euro. Grazie a questi due interventi, da un lato, si procederà a migliorare la parte antica del centro urbano e dall’altro, con lo strumento urbanistico, pianificare il presente e lo sviluppo di tutto il territorio.