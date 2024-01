Palermo ricorda Biagio Conte. Quattro giorni dedicati alla sua memoria nel primo anniversario della morte

Palermo ricorda Biagio Conte, missionario laico, fondatore della Missione di Speranza e Carità, scomparso il 12 gennaio 2023 dopo aver dedicato la sua esistenza agli ultimi. Un uomo con il potente dono del carisma, che ha scelto la sua strada e la sua missione terrena, senza mai arretrare, nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate sul suo cammino.

Un moderno San Francesco, a cui la sua figura è stata spesso accostata, figlio di imprenditori e cresciuto nel benessere, ma che a 20 anni, vive una profonda crisi spirituale lo porta a trasferirsi a Firenze. Per un periodo vivrà da eremita per poi tornare a Palermo, dove sente che la sua chiamata è quella di lottare per i poveri nella sua città.

Nel ’93 fonda la “Missione di Speranza e Carità” e nel 2014, costretto da tempo su una sedia a rotelle a causa di alcune vertebre schiacciate, riprende a camminare dopo un’immersione nelle acque di Lourdes. Di lui rimangono tra la gente comune i toccanti ricordi di averlo incontrato, nel suo viaggio simbolico a piedi, attraversando la penisola, fino a Roma, portando una croce di legno sulle spalle.

La Missione di Speranza e Carità ha organizzato diverse iniziative per ricordare Fratel Biagio, il suo percorso, il suo impegno e rinnovare il suo lascito spirituale, con quattro giornate interamente dedicate alla sua memoria. Mercoledì 10 gennaio, in contrada Portella di Pero a Godrano, l’incontro sul tema “Natura, Eremi, Spiritualità in Fratel Biagio e Padre Pino Puglisi”. Durante la mattinata è stata accolta la statua della Madonna di Loreto e inaugurata la Cappella “Maria Santissima di Loreto”. A seguire la messa eucaristica e la piantumazione degli alberi donati dal corpo forestale, tra cui un abete dei Nebrodi.

Ieri giovedì 11 gennaio, in via Decollati, la conferenza sul tema “Carisma e Spiritualità della Missione di Speranza e Carità” tenuta da Don Giuseppe Buccellato, sacerdote e professore di Teologia a cui sono seguiti i canti Mariani e al Signore. Nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio, invece presso la chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” di via Decollati, alle 17.30, la solenne celebrazione eucaristica nel primo anniversario della morte del missionario, presieduta dall’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di Sicilia. Una sorta di ringraziamento come ha evidenziato alla stampa Don Pino Vitrano, responsabile della Missione di Speranza e Carità, per celebrare l’esperienza del distacco terreno da Fratel Biagio come un rilancio ancora più forte verso l’impegno spirituale, morale e sociale, alla base della sua opera e del suo messaggio.