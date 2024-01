San Piero Patti, potenziamento di servizi e dotazioni del comune. Acquistata nuova autobotte

L’Amministrazione comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, prosegue nella sua costante azione di rilancio, miglioramento e potenziamento dei servizi e delle dotazioni dell’ente, nell’interesse dei cittadini.

L’ultimo risultato raggiunto in ordine di tempo è l’acquisto di una nuova autobotte che andrà a potenziare il Servizio acquedotto comunale. L’amministrazione ha acquisito il nuovo mezzo con fondi di bilancio da un’organizzazione di volontariato e ora questa autobotte entra a far parte dell’autoparco comunale con la funzione di trasporto d’acqua in via emergenziale e in generale di supporto all’Ufficio Tecnico.

Il mezzo, in ottime condizioni, è dotato di una cisterna in acciaio, omologata per il trasporto di merci commestibili e quindi di acqua potabile, con una capienza di 7.500 litri. Da oggi, con questa nuova acquisizione, il Comune di San Piero Patti è dotato di due autobotti che svolgeranno i servizi d’istituto: la nuova autocisterna verrà destinata esclusivamente al trasporto idrico per le utenze, mentre l’autobotte già in esercizio sarà destinata ad altri servizi, tra cui l’antincendio in situazioni di emergenza.

L’amministrazione, per voce del sindaco Cinzia Marchello e dell’assessore all’acquedotto Armando Interdonato, esprime soddisfazione per questo nuovo acquisto: da anni l’autoparco comunale necessitava di una nuova autocisterna che servirà a rispondere in maniera più celere e funzionale alle necessità di rifornimento idrico per i cittadini.