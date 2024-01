Da Furnari a Sanremo, il sogno musicale di Antonio Saia

Il suo obiettivo, per il 2024, è “PalcoSanremo”, ottenendo il pass, attraverso il concorso “RDS & Galbanino”; si tratta del furnarese ventisettenne Antonio Saia, che vuole raggiungere il palco di Sanremo, grazie ad un’opportunità che ha colto al volo nell’estate dello scorso anno.

Si trovava a Mantova e ha ricevuto una chiamata dallo staff di Rds; era un invito a partecipare alla tappa del “Summer Festival”, che si sarebbe tenuta poco dopo a Torre Faro, a due passi dalla città di Messina.

Subito ha organizzato tutto ed è ritornato in Sicilia, proponendo il brano “Ancora”, una canzone scritta insieme a Federico Moroni e lavorata in studio con Eden e Federico Baracco nella primavera del 2023.

“Ancora” è proprio il brano con cui partecipa al concorso e Saia si dice elettrizzato sulla possibilità di affrontare il palco ed il pubblico per la settimana della musica italiana, nel corso dell’evento organizzato da Rds, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio presso l'”Area Rds” a Sanremo in concomitanza con il “Festival dei Fiori”.

I suoi trascorsi musicali iniziano dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico di Milazzo, dedicandosi al progetto musicale “Sabbia”, presentato nel 2022 col singolo “In un mondo che non conoscevo”.

Il 2023 lo vede protagonista delle finali al Music Festival “Je so pazzo”, a Castrocaro, ai Castelli Romani di Grottaferrata, al Tour Music Fest di Catania, al “Primo maggio” a Taranto, al Polaresco di Bergamo, a Milano al One Shot di Honiro al Barrio’s Cafè e infine è tra gli ospiti di “Casa Sanremo”.

Sempre lo scorso anno esce “Ancora”, il brano in gara al concorso di Rds, per vivere il sogno della straordinaria esperienza di calcare a breve l’Area Rds” di Sanremo.

Come si evince dal sito di Rds, c’è tempo fino al prossimo 17 gennaio, per ascoltare tutti i brani dei cantanti e delle band emergenti in gara e dunque anche “Ancora” di Antonio Saia. Dopo l’ascolto, si potrà votare.

Questo è il link per ascoltare il pezzo di Antonio Saia https://ingrv.es/ancora-puh-t