Capo d’Orlando – Crolla un pezzo di strada a San Gregorio, voragine in piazza M. Damiano

Il maltempo ha creato enormi danni a Capo d’Orlando e ancora una volta a rimetterci è il borgo di San Gregorio. Dopo la chiusura per due anni della SP147, a causa dei lavori per rimettere in sesto la carreggiata, questa notte a causa del forte mare è crollato un pezzo di asfalto in Piazza Melita Damiano, causando disagi e preoccupazione agli abitanti del borgo.

Ieri, a causa del probabile crollo, era stato transennato un pezzo di strada: l’Assessore orlandino Carmelo Galipò si era prodigato a chiamare gli organi competenti per indire un sopralluogo. Questa mattina il sindaco Franco Ingrillì si è messo in contatto con le autorità per il ripristino della strada. Ma il danno ormai è fatto.