San Fratello – Finanziamenti per oltre 5 milioni di euro

Parte col botto il nuovo anno per il Comune di San Fratello; la neo amministrazione Princiotta, infatti, in queste ore ha ottenuto altri due importantissimi finanziamenti che fanno seguito a quelli già ottenuti dalla data di insediamento.

Un’amministrazione attenta ad ogni opportunità che con sacrificio, lavoro e dedizione sta gia portando, nonostante insediatasi da appena 6 mesi, importanti risultati. Gli ultimi due finanziamenti riguardano la valorizzazione del territorio e precisamente sono stati stanziati Euro 5 milioni e 240 mila per la riforestazione e l’accrescimento del valore ecologico e sociale dei terreni di proprietà del Comune di San Fratello, ottenendo il finanziamento piu cospicuo di tutta la provincia; l’altro finanziamento, di euro 60.000, è stato stanziato dalla regione per proseguire l’iter di valorizzazione del cavallo sanfratellano.

Quest’ultimo supporto economico, arrivato grazie all’emendamento alla legge finanziaria presentato all’ars dall’on. Calogero Leanzs, era gia stato preannunciato in campagna elettorale dalla neo amministrazione sullo scetticismo dell’opposizione che etichettava l’emendamento come “carta da coriandoli” o “carta straccia”, congratulandosi con sarcasmo apparendo impossibilitato in quanto nessuni mai era riuscito nell’intento. L’amministrazione Princiotta ha quindi, ancora una volta, risposto coi fatti e mantenuto la parola data mentre all’opposizione non resta che dover rinnegare quanto sostenuto.

La neo amministrazione prosegue nel migliore dei modi il proprio operato e, nonostante pochi mesi dall’insediamento, ha gia dato prova di forza e competenza e fa ben sperare per le sorti del piccolo centro nebroideo.