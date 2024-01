L’Orlandina vince il derby con Ragusa e vola solitaria in testa alla classifica!

L’Infodrive Capo d’Orlando vince il big match contro una grande avversaria come la Virtus Ragusa e mantiene la vetta della classifica al PalaInfodrive. Nella 15a giornata della Serie B Interregionale la Infodrive Capo d’Orlando vince 74-66 contro una diretta concorrente per la promozione. Le due squadre erano prime a pari merito: con questa vittoria l’Orlandina sorpassa Ragusa e con la sconfitta della Viola Reggio Calabria vola da sola in testa alla classifica.