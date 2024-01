Un anno ricco di eventi per l’ARF Spettacoli. A Febbraio ritorna “Cantando Sanremo”

E’ tempo di programmazione per l’ARF Spettacoli, responsabile di varie iniziative che si ripeteranno durante il nuovo anno, sempre in collaborazione con Antenna del Mediterraneo.

Le selezioni, per la Sicilia Orientale, dei Concorsi Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids, saranno grandi protagoniste fino al mese di settembre quando il plotone siciliano si trasferirà a Riccione per la finale nazionale. Selezioni che inizieranno già dal 27 gennaio quando a Milazzo si aprirà il sipario su questo meraviglioso mondo dedicato al talento e alla bellezza.

Il 25 Febbraio ritorna iI festival canoro “Cantando Sanremo” quest’anno sul palcoscenico del Teatro dell’Oratorio Giovannio Paolo II di Olivarella.

Tra gli eventi non mancheranno quelli dedicati agli stilisti con le kermesse “Moda d’Autore” e “Moda In…Canto”, ai poeti con la seconda edizione del concorso “Sussurrate alla carta”, ai cantanti con i tradizionali appuntamenti estivi da “Cantatissima” a “Frequenze Sonore in Tour”.

Un anno nuovo che servirà per consolidare nel migliore dei modi tutto ciò che si è realizzato negli ultimi 20 anni di attività e per scoprire nuove realtà e talenti siciliani.