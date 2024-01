Ridimensionamento scolastico in provincia di Messina: confermato l’accorpamento degli Istituti Comprensivi a Capo d’Orlando

All’inizio del nuovo anno, la provincia di Messina si trova a fare i conti con il recente piano di dimensionamento della rete scolastica, ufficialmente approvato dalla Regione Siciliana con il Decreto Assessoriale n. 1 del 04/01/2024. L’Assessore Girolamo Turano ha apposto la sua firma su questa importante decisione, che avrà impatti significativi sull’organizzazione delle scuole nella zona.

In seguito a questo decreto, emerge che quattro istituti nella provincia manterranno la loro autonomia anche nell’anno scolastico 2024/2025, grazie all’applicazione del decreto Milleproroghe. Tale decreto consente alle Regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero originariamente previsto di scuole da accorpare o sopprimere, offrendo così a Messina la possibilità di ridurre da 11 a 7 le perdite di autonomia.

Tra gli istituti che non verranno accorpati o soppressi in provincia di Messina, si evidenziano il Nautico “Caio Duilio” e l’Istituto superiore Jaci a Messina, insieme ai Comprensivi Marconi e Cesareo e agli Istituti Superiori Torricelli e Tomasi di Lampedusa a Sant’Agata di Militello. A Barcellona, il Comprensivo Balotta manterrà la sua autonomia.

La concessione di questa eccezione avrà effetto solamente per il prossimo anno, generando polemiche tra i sindacati, i quali avrebbero preferito l’eliminazione totale del piano di dimensionamento. Queste determinazioni, comunicate a breve distanza dall’avvio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, introducono un clima di incertezza e impongono una pronta capacità di adattamento per studenti, famiglie e insegnanti.

In seguito al piano di dimensionamento, il comprensivo Villa Lina accorpa la Battisti Foscolo a Messina, dando vita al comprensivo Villa Lina Battisti-Foscolo. Complessivamente, undici comprensivi sono stati accorpati in provincia, con conseguenti cambiamenti significativi nella struttura educativa, tra cui il Tusa-Mistretta, il San Filippo del Mela/Santa Lucia del Mela, il Villa Lina Ritiro Battisti Foscolo, il comprensivo secondo Milazzo, il comprensivo terzo Milazzo, il comprensivo Santa Teresa di Rica, il comprensivo Capo D’Orlando, l’Istituto comprensivo di Castell’Umberto, l’Istituto comprensivo Genovese, l’Istituto comprensivo Foscolo, l’Istituto Comprensivo Capuana.

Questi cambiamenti, anche se temporanei per alcuni istituti, stanno già delineando il futuro del sistema educativo nella provincia di Messina, suscitando discussioni e riflessioni sulla gestione ottimale delle risorse scolastiche.

Di seguito nello specifico l’allegato A parte integrante del decreto relativo alla provincia di Messina.