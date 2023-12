Gioiosa Marea, ok per il potabilizzatore a San Giorgio, ma restano i problemi idrici per le frazioni

Mentre gli abitanti di San Giorgio di Gioiosa Marea hanno segnato sul loro calendario le date dei giorni precedenti al Natale 2023 e della fine dell’anno come la fine – si spera – dei loro disagi collegati all’approvvigionamento idrico e alla potabilità dell’acqua, restano i problemi idrici soprattutto per gli abitanti delle frazioni. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni di cittadini rimasti senz’acqua per svariati giorni, problema che si è potuto tamponare con l’arrivo delle autobotti, grazie soprattutto all’intervento dell’assessore Giosuè Giardina.

Per il resto il sindaco Giusi La Galia, soddisfatta come l’assessore Giardina, per l’epilogo relativo al potabilizzatore e per una situazione idrica che dovrebbe normalizzarsi per i residenti della frazione tirrenica, ha annunciato per la frazione San Giorgio ed il territorio altri progetti che andranno in porto.