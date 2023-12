Sant’Agata Militello, l’amministrazione Mancuso fa il punto: lungomare, porto e asse viario al centro

Conferenza stampa di fine anno per l’amministrazione comunale di S. Agata di Militello guidata da Bruno Mancuso, che insieme al vice Pedalà e agli assessori Fazio, Pulejo e Barbuzza e al presidente del consiglio Brancatelli, ha fatto il punto su progetti e criticità affrontati nel primo semestre del nuovo mandato. In cima alle lista le due più importanti opere a difesa del litorale, viste le polemiche scatenate dai recenti crolli. Oltre a due interventi in somma urgenza, disposti per arginare i danni delle mareggiate, ci sono il progetto da 5,5 milioni di euro per realizzare la barriera soffolta voluto dal precedente esecutivo ed ora in fase di pre-gara e quello per la costruzione del muro paraonde, da 8,9 mln di euro da Vallone Posta a Villa Falcone-Borsellino, per il quale si attendono i fondi dalla Regione. Poi focus sull’approvazione del bilancio di previsione che sblocca di fatto molte risorse, sul Porto e sulla rinnovata stabilità della maggioranza in consiglio. Asso nella manica, invece, la consegna dei lavori dell’Asse Viario.