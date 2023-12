Olimpiadi di Cyber Sicurezza – Eccellenti risultati per gli alunni del Torricelli di Sant’Agata Militello

Nelle Olimpiadi di Cyber Sicurezza (OliCyber) di quest’anno, ben 11 brillanti studenti hanno dimostrato di possedere abilità eccezionali nel mondo della sicurezza informatica superando con successo la prima prova delle competizioni alla quale hanno partecipato più di 2500 studenti italiani. Questi giovani, con il loro ingegno e la loro dedizione, stanno emergendo come futuri leader nel campo della cybersecurity.

L’OliCyber è una competizione coordinata dall’ACN (Agenzia per la CyberSicurezza Nazionale): che riguarda Crittografia, Web-Security, Software-Security e Network-Security e che mira a identificare e coltivare talenti nel campo della sicurezza informatica tra gli studenti di tutto il mondo. La prima fase delle OliCyber è stata un banco di prova per misurare le competenze di base dei partecipanti e selezionare i migliori talenti per le fasi successive.

Questi studenti eccezionali hanno dimostrato una conoscenza approfondita di concetti critici di cybersecurity, risolvendo sfide complesse e mettendo alla prova le proprie abilità tecniche. La competizione non è solo un’opportunità per mettere alla prova le loro competenze, ma anche per imparare nuove tattiche e strategie da esperti del settore che supervisionano l’evento.

Tra i partecipanti ci sono giovani provenienti da diverse scuole, il che sottolinea l’importanza crescente della sicurezza informatica come campo di studio. Il crescente numero di studenti che si appassionano a questo settore riflette la rilevanza della cybersecurity nella società moderna.

Gli studenti non solo affrontano sfide tecniche, ma devono anche dimostrare abilità nella risoluzione di problemi complessi. La cybersecurity, infatti, richiede non solo competenze tecniche avanzate, ma anche una comprensione approfondita delle minacce emergenti e la capacità di adattarsi rapidamente a un ambiente in continua evoluzione.

Il successo nella prima prova delle OliCyber non solo onora gli studenti che hanno superato la sfida, ma anche le istituzioni educative che hanno contribuito a sviluppare il loro talento. Gli insegnanti e i mentor hanno svolto un ruolo cruciale nel guidare e ispirare queste giovani menti, preparandoli per sfide sempre più complesse nel mondo della sicurezza informatica.

Questo risultato non solo sottolinea l’elevato standard di preparazione della scuola, ma evidenzia anche la straordinaria abilità di questi giovani nel campo della sicurezza informatica.

“Il successo di ciascun allievo è una testimonianza della dedizione personale, dell’impegno e dell’entusiasmo che caratterizzano gli studenti dell’ITIS E. Torricelli” dichiara la Dirigente prof.ssa Tamara Micale. La scuola ha dimostrato ancora una volta di fornire un ambiente educativo stimolante che coltiva non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità di risolvere problemi pratici in situazioni del mondo reale.

La comunità dell’ITIS “E. Torricelli” può ora condividere con orgoglio il successo di questi allievi, augurandogli ulteriori vittorie nelle fasi successive delle Olimpiadi di Cyber Sicurezza e nella sua futura carriera nel campo della sicurezza informatica. La scuola continua ad essere un faro di eccellenza nel campo dell’IT, ispirando generazioni di studenti a perseguire il successo accademico e professionale.

Mentre la competizione continua, il mondo guarda con interesse a questi giovani geni della cybersecurity, chiedendosi chi emergerà come i futuri leader del settore. Le Olimpiadi di Cyber Sicurezza non sono solo un evento competitivo, ma un trampolino di lancio per una nuova generazione di professionisti della sicurezza informatica pronti a difendere il nostro mondo digitale.

“È un riconoscimento importante dell’efficace lavoro svolto dal dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni del nostro Istituto. Gli studenti hanno confermato la loro passione, preparazione e maturità dimostrando che la gamification riesce a far emergere le migliori qualità di ciascuno.” – dichiara il Prof. Fabrizio Nocifora.

I nomi dei vincitori

Giuseppe Ricciardi, Cristian Russo, Filippo Grochala, Tommaso Masetta, Francesco Fana, Claudio Molica Franco, Biagio Sidoti, Denise Monastra, Salvatore Carroccetto, Stefano Triscari Barbieri, Gabriele Muscarà