Campionato nazionale di Twirling in Piemonte: medaglie e qualificazioni per l’asd “Onda Sport”

Medaglie, qualificazioni ed importanti piazzamenti per le ragazze dell’asd “Onda Sport” allenate nella palestra “Meeting2” di Patti coordinata da Giuseppe Rausa, impegnate il 16 e 17 dicembre al palazzetto dello sport di Cantalupa in provincia di Torino.

I migliori atleti e atlete provenienti dai campionati regionali e interregionali, dopo che a Patti si sono svolte le due fasi interregionali, si sono sfidati nel torneo nazionale per conquistare il titolo di campione italiano nelle diverse specialità presenti in gara e per staccare i pass per la Coppa Europa 2024 di Porec in Croazia.