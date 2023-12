Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16:45 sulla strada statale 113 a Brolo, nei pressi della bretella che porta allo svincolo autostradale.

Due veicoli si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: un’auto si è ribaltata. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale, oltre all’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure del caso.