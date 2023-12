Lavori di bitumatura: chiusura del solo senso di marcia mare monte sulla provinciale 155 ter

La Città Metropolitana di Messina ha disposto oggi la chiusura al transito, nel solo senso di marcia mare monte, della strada provinciale 155 ter dalla statale 113 Rocca di Caprileone, Mirto, Due Fiumare, per l’esecuzione dei lavori di bitumatura; chiuderà dal 18 al 20 dicembre comunque fino alla fine dei lavori.

Si suggerisce il percorso alternativo, per la sola direzione mare monte, sulla provinciale 155 di San Salvatore di Fitalia per rientrare sulla provinciale 155/ter in prossimità del km. 4+600. È consentito il transito nella direzione monte mare sulla provinciale 155/ter.