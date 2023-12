Sabato 16 e domenica 17 dicembre Open Day al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. Le voci dei ragazzi – VIDEO

Sabato 16 e domenica 17 dicembre appuntamento al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando per l’Open Day. L’approccio alle scuole superiori rappresenta un momento importante per il futuro di tanti ragazzi: una decisione che potrà cambiare le loro vite per sempre.

Il Liceo Piccolo, diretto dalla prof.ssa Maria Larissa Bollaci, offre tante opportunità; un’offerta formativa ampia e diversificata, grazie ai sei indirizzi di cui dispone: Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo. Ascoltiamolo direttamente dalle voci dei protagonisti: gli studenti del Liceo.