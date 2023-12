Vino e buon cibo. Questo l’esordio per il cartellone natalizio organizzato dal comune di Sinagra. L’esecutivo del sindaco Nino Musca, facendo tesoro delle tanti iniziative di successo relative alle degustazioni che si sono concretizzate in Sicilia, ha organizzato per domani, a partire dalle ore 17.00, l’evento “Su i Calici” con vini doc siciliani rossi e bianchi con stand degustativi, prodotti tipici e intrattenimento musicale.

L’intervista al primo cittadino.