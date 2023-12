Messina: “Alberto Bertoli canta con Pierangelo” – VIDEO

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità la Messina Social City ha organizzato il concerto gratuito “Alberto Bertoli canta con Pierangelo”. Il noto cantautore emiliano ha vissuto tutta la vita su una sedia a rotelle a causa di una poliomelite, ma nonostante tutto non si è mai abbattuto diventando un esempio per tante persone diversamente abili.

120′ di canzoni e aneddoti sulla vita del grande cantautore emiliano raccontate dal figlio Alberto che grazie alla tecnologia ha duettato con il padre coinvolgendo il pubblico del Palacultura di Messina.

Canzoni intramontabili che hanno segnato un epoca del cantautorato italiano, da “A muso duro” a “Pescatore” per passare a “Per dirti t’amo” a “Spunta la luna dal monte” cantata con i Tazenda e classificatasi 5^ al Festival di Sanremo del 1991.